"Ik trap waar Thibaut er niet aankan": De Ketelaere verbaast Courtois met "onmogelijk" te pakken penalty

wo 11 december 2024 08:48

Ondanks de 2-3-nederlaag tegen Real Madrid stond Charles De Ketelaere achteraf te glunderen. De Rode Duivel speelde niet alleen een dijk van een wedstrijd, hij verschalkte ook Thibaut Courtois met een perfecte strafschop. Ook Courtois moest toegeven dat die "onmogelijk" te pakken viel.

Als Filip Joos, commentator bij Play Sports, tijdens het interview de strafschopfase aansnijdt, kan Charles De Ketelaere een glimlachje niet onderdrukken. Zijn elfmeter mocht dan ook gezien worden. "Een ijskonijn", bestempelde Joos hem. "Als in de hoek van Courtois trapt ... Hij is zo groot en komt zo ver. Ik dacht dus: ik zal de bal trappen waar Thibaut er niet aankan. En dat is mooi gelukt. Het is een leuk gevoel dat de strafschop zo binnengaat." De Ketelaere mikte de bal in het dak van het doel, net onder de lat. "Ik wilde gewoon dat hij er niet aankon", verklaarde de Rode Duivel. "Ik kon misschien wel minder risicovol trappen, omdat hij naar de andere hoek ging. Ik weet niet of ik zo hoog wilde trappen."

Mind games zullen bij Charles niet uitmaken. Thibaut Courtois

Thibaut Courtois kon alleen maar kansloos toekijken hoe De Ketelaere zijn net bol zette. "Ik heb de foute hoek gekozen", zei de doelman van Real Madrid. "Ik had twee strafschoppen van Charles gezien: eentje links en eentje rechts. Ik dacht dat hij links ging trappen, maar zelfs als ik naar de goede hoek was gesprongen, was die strafschop onmogelijk om te pakken." Had Courtois vooraf geprobeerd om De Ketelaere wat van de wijs te brengen? "Nee, hij was gefocust op zijn penalty, ik op mijn redding. Mind games zullen bij Charles niet uitmaken. Hij is een goede vriend en heeft de strafschop goed binnengetrapt. That's it."

Stoerder geworden

Ondanks de gelijkmaker van De Ketelaere net voor de rust, ging Atalanta voor eigen publiek nog onderuit. "Jammer genoeg", sakkerde hij. "We verdienden een gelijkspel, omdat we heel goed speelden." "De details en één doelpunt kunnen het verschil maken. Wij scoren twee keer, zij drie keer, dus ze verdienden het om te winnen. Het is jammer dat twee doelpunten niet volstaan, maar Real is een team van wereldklasse." Toch toonde ook De Ketelaere zijn klasse, zeker in duel met de ervaren Rüdiger. Opnieuw kan hij een glimlach niet onderdrukken. "Onder de indruk? Dat is voorbij. Ik denk niet dat het ooit heeft gewerkt, maar misschien ben ik wat stoerder geworden", lacht hij. "Ik speel gewoon mijn wedstrijd. Ik weet op voorhand tegenover wat voor een type verdediger ik zal staan en wat voor een karakter. Ik ben niet de persoon die dat in mijn hoofd laat kruipen."

