Wie pakt zijn eerste punten in Champions' Play-offs? Antwerp en Gent kijken elkaar vanmiddag recht in de ogen

4 op 6 voor KAA Gent dit seizoen

In de reguliere competitie pakte KAA Gent 4 op 6 tegen Antwerp. In september kwamen ze niet verder dan een 1-1-gelijkspel, een maand geleden gingen de Buffalo's met 0-1 winnen op de Bosuil. Toen bezorgde Aime Omgba KAA Gent in het slot nog de 3 punten.