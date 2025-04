Tadej Pogacar trekt al eerste sprintje voor het startschot: "Ik moet dringend plassen voor deze chaotische koers begint!"

Wat denkt een wereldkampioen aan de poort van de Hel? Tadej Pogacar debuteert vandaag in Parijs-Roubaix en stond te popelen van ongeduld om aan de koers te beginnen. Of lezen we dat verkeerd? "Mijn laatste gedachten? Ik wil nu gewoon plassen in onze ploegbus voor deze chaotische koers begint", lachte hij.

Tadej Pogacar gaf nog mee dat de regenval van afgelopen nacht het parcours "beter heeft gemaakt". "Het zal opdrogen en dat is beter dan tijdens de verkenning van vrijdag. Toen was er superveel stof."

En weg was hij. De vraag van Renaat Schotte of hij superenthousiast is, had hij niet meer gehoord. "En of hij dat is", lachte onze reporter nog.