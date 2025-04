Ligt het peloton bij de start wakker van de natte kasseien? "Ik schrok toch toen ik die foto zag"

kalender zo 13 april 2025 11:11

Voelt het peloton nattigheid? De weergoden hebben de Hel afgelopen nacht getrakteerd op een douche. Sommige stroken liggen er nu nog kletsnat tot vettig bij, maar in welke mate vreest het peloton deze namiddag een modderbad richting de piste in Roubaix?

Op het gezicht van Wout van Aert zag je geen spatje nervositeit. Of toch? "Ik zag een foto passeren van de natte kasseistroken en daar schrok ik toch een beetje van. Het lag er heel nat bij", grijnst hij. "Maar het kan nog veel opdrogen vandaag." Niet alleen de regen is cruciaal, dat geldt zeker ook voor de wind. "Die staat gunstig, zelfs voor waaiers. We zullen heel snel aan de eerste strook zijn." Van Aert koerst met het bandendruksysteem. "Ik had de koers van gisteren niet nodig om te beslissen. Ik wist al dat het systeem heel goed was en ik was sowieso van plan om er mee te starten." "Het gevoel is goed en met die hele harde banden hebben we een voordeel richting de eerste stroken. Dat kan een extra procentje geven. Het Bos van Wallers? Ik hoop dat ik mijn pech er al gehad heb."

"Dit weer maakt het nog beter om over de stenen te rijden", verrast Tadej Pogacar. "Het zal nu niet meer regenen. De wegen zullen er beter bij liggen dan tijdens de verkenning. Vrijdag was er superveel stof." "Hoe natter, hoe liever? Niet per se", lacht Mathieu van der Poel. "Heel wat mensen denken dat, maar ik vond de natte editie van enkele jaren geleden niet echt de leukste. Droge stenen zijn al moeilijk en technisch genoeg." "De stroken zullen relatief opgedroogd zijn straks, al zullen er plassen zijn. Daar moeten we rekening mee houden", stelt Jasper Philipsen.

"We wisten dat dit zou gebeuren", toont Mads Pedersen zich niet onder de indruk. "We hadden ook naar het weerbericht gekeken. We zijn niet onverstandig, hé. Het is wat het is." "Ik heb er niet meer naar gekeken", aldus Jasper Stuyven over het weer. "Het duurt nog even voor we op de kasseien rijden. Het heeft geregend, dat weten we nu. Dan moeten we extra opletten."

Niet alle stroken liggen er even vettig bij:

Met witte broek

Ondanks de regenval van afgelopen nacht had Tim Merlier zijn witte broek aangetrokken. "Door dit weer zullen we langer op de kasseien moeten blijven rijden, want de zones naast de stenen zullen glibberig zijn", schat de Europese kampioen in. "Het heeft harder geregend dan we gedacht hadden", vertelt Jordi Meeus. "Maar we mogen ons zeker niet al voor de eerste stroken laten verrassen. De wind blaast vanuit de goeie richting: ik verwacht spektakel voor de eeste secteur."