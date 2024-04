Rafael Nadal moet er 3 uur diep voor graven, maar schaart zich bij laatste 16 in Madrid

Na een wedstrijd met downs, zal Rafael Nadal toch vooral de ups onthouden. De Argentijn Pedro Cachin bood in de 1/16e finales van het ATP-toernooi in Madrid stevig weerwerk. Toch knokte de Spanjaard zich - met bij momenten flitsend tennis - voorbij de zware horde. Vooral het publiek mocht genieten van 3 uur werktennis én enkele oerkreten: 2-1.

Een heel ander verhaal volgde in de tweede set. Cachin liet Nadal meer loopwerk verrichten. Iets wat met de Spanjaard zijn leeftijd en vooral blessurehistoriek niet meer vanzelfsprekend is.

Nochtans begon de namiddagwedstrijd erg rustig voor de Spanjaard. Onder een sluimerende zon in Madrid vuurde hij de winners om de uren van zijn Argentijnse tegenstander. In een mum van tijd stond het 6-1.

De batterijen leeg, zou je dan denken. Niets was minder waar.



Bij momenten leek de gravelspecialist te flirten met zijn oude niveau. Meteen ging hij door de opslag van de Argentijn, maar dan zat er zand in de machine. Te lange slagen, slecht geplaatste drops ... Schoonheidsfoutjes die voor frustraties zorgden.

Gelukkig voor kamp-Nadal niet voor lang. Het 37-jarige tennisfenomeen kreeg het goede ritme weer te pakken en knalde enkele knappe diagonale winners voorbij zijn tegenstander.

Na een stevige match van meer dan 3 uur mocht Nadal zijn beide vuisten in de lucht gooien. Cachin? Die had enkel nog lovende woorden over aan het net, terwijl het Madrileense publiek "Raaafa!" uit volle borst door de arena liet galmen.

Een leuke afsluiter richting de 1/8e finale tegen de Tsjech Lehecka (ATP-30).