Extra Time gemist? Herbekijk de aflevering met Genk-metronoom Bilal El Khannouss

Filip Joos kreeg het gezelschap van Bilal El Khannouss om speeldag 5 in de play-offs te bespreken. In Hasselt vertelde de middenvelder van Genk overigens ook over zijn populariteit, de vorm van zijn ploeg én zijn toekomst. Ook aan tafel: voormalig goaltjesdief Wesley Sonck en Sporting Hasselt-voorzitter Sam Kerkhofs. Herbekijk de hele aflevering op VRT MAX.