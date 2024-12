Scheidsrechtersbaas Lardot: "Mijn buikgevoel zegt ook hands, maar we missen een duidelijk bewijs"

De fase van de 16e speeldag in de Jupiler Pro League speelde zich zondag op Stayen af. In de toegevoegde tijd maakt KRC Genk er nog 2-2 van via Bangoura.

Tegenstander STVV schreeuwt moord en brand. De middenvelder zou de bal met zijn hand hebben geraakt.

Voor de wedstrijdleiding telde het doelpunt, ook voor scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot.

"Mijn buikgevoel zegt ook hands", geeft hij toe, "maar als de VAR tussenbeide wil komen, moet hij over een duidelijk bewijs beschikken."

"Dat was er niet", gaat Lardot voort. "Dus moeten we de beslissing van de scheidsrechter op het veld volgen."

"Hadden we 100 procent het bewijs dat de speler de bal duidelijk met zijn hand raakte, hadden we het doelpunt afgekeurd", verzekert hij. "Maar bewijs misten we."