Nieuwe beelden tonen aan dat Union-speler bal op veld gooide, bondsparket opent onderzoek: "Verschil van meters"

Wie was de ballengooier in de topper tussen Genk en Union? Op die vraag zoekt het bondsparket naarstig het antwoord. Brussels staflid Ibrahim Fadili offerde zich op om een uitsluiting van zijn coach Pocognoli te voorkomen, maar lijkt niet de dader. "Het lijkt erg onwaarschijnlijk", staat te lezen in een rapport. Een stelling die onderbouwd wordt door nieuwe beelden.

Een duik in de feiten. In minuut 94 tussen KRC Genk en Union wil die eerste een ultieme aanval opzetten. Om dat te verhinderen wordt plots een tweede bal vanaf de Brusselse bank het veld op gegooid.

"Niemand van de on field wedstrijdofficials kon de dader aanwijzen", schrijft scheidsrechter Jasper Vergoote in zijn wedstrijdverslag. "De hoofdtrainer is, zoals beschreven in de spelregels, verantwoordelijk voor het gedrag van de personen in zijn technische zone."

"In een overleg met Sebastien Pocognoli is duidelijk gemaakt dat hij zou uitgesloten worden als niemand kon geïdentificeerd worden. Hierop nam Ibrahim Fadili de verantwoordelijkheid op zich en zei dat hij deze actie ondernomen had, waarop hij uitgesloten werd."

Het staflid van Union nam de schuld op zich. Maar was hij wel de ballengooier in kwestie?