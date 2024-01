Op weg naar Parijs: voor deze medaillekandidaten komen er cruciale maanden aan

vr 26 januari 2024 12:52

Over exact 6 maanden, op 26 juli, wordt in Parijs de olympische vlam aangestoken. Sommige Belgische medaillekandidaten hebben hun olympisch ticket al op zak, voor anderen komen er belangrijke weken en maanden aan.

Belangrijke afspraken voor Nafi Thiam en estafettes

Het lijkt vreemd, maar als tweevoudig olympische kampioene is Nafi Thiam nog niet zeker dat ze deze zomer in Parijs haar titels kan verdedigen. En dus komen er belangrijke maanden aan voor Thiam, die daarom past voor het indoorseizoen. Thiam heeft zich nog niet kunnen plaatsen, omdat onze landgenote in de huidige selectieperiode (vanaf 31/12/2022) nog geen zevenkamp heeft afgewerkt. Dat is nodig om ofwel de limiet te behalen, ofwel opgevist te worden via de ranking. De meetings in Desenzano (27-28 april) en Götzis (18-19 mei) lijken de beste opties. In juni zijn er ook nog het EK in Rome en Ratingen, waar ze vorig jaar 3 onderdelen afwerkte, maar dat lijkt niet ideaal in de aanloop naar de Olympische Spelen. Het belangrijkste voor Thiam is blessurevrij blijven, want voor een fitte Thiam mag de limiet van 6.480 punten geen probleem zijn. En dankzij haar wereldrecord op het EK indoor vorig jaar raakt ze ook met een minder puntentotaal via de ranking in Parijs. Die ranking wordt afgesloten op 30 juni.

Atletiekfans zetten ook best een kruisje bij het eerste weekend van mei. Want op 4 en 5 mei worden op de Bahama's de World Athletic Relays afgewerkt. Daar moeten de Belgian Cheetahs, de Belgian Tornados en de gemengde estafette zich kwalificeren. Daarvoor moeten ze zich door de reeksen of herkansingen weten te worstelen. In de Bahama's liggen 14 tickets klaar op elk onderdeel: 4x100 meter en 4x400 meter. Als het niet lukt in de Caraïben, dan kunnen de Belgische ploegen nog opgevist worden, als ze bij de top 2 staan op de ranking van niet-geplaatste landen op 30 juni.

Vinden Nina Derwael en Lisa Vaelen een achterpoortje naar Parijs?

Ook een andere Belgische titelverdediger is nog niet zeker van Parijs. De weg naar de Franse hoofdstad loopt niet over rozen voor Nina Derwael. Het wordt voor de olympische kampioene aan de brug een race tegen de tijd om fit te geraken. Door haar schouderblessures en het tegenvallende WK van de Belgische vrouwen moet Derwael via een achterpoortje in Parijs geraken. Daarvoor heeft ze nog 2 kansen: ofwel via de Wereldbekers of via de allroundcompetitie op het EK. Dit voorjaar zijn er 4 Wereldbekermanches: Caïro (15-18/2), Cottbus (22-25/2), Bakoe (7-10/3) en Doha (17-20/4). De top 2 turnsters uit nog niet-geplaatste landen op één specifiek toestel - waarbij de beste 3 resultaten tellen - boeken hun ticket voor Parijs. Als Derwael niet fit raakt voor die wedstrijden, dan is er het laatste vangnet op het EK in Rimini, begin mei. De turnster - uit een land dat niet geplaatst is voor de teamcompetitie - die de beste score in de allroundcompetitie neerzet, haalt de Olympische Spelen. Ook Lisa Vaelen en Maellyse Brassart willen langs deze wegen Parijs nog bereiken. Die laatste twee staan op de voorlopige deelnemerslijst voor Caïro, de naam van Derwael ontbreekt daar (voorlopig) nog op.

Belgian Cats kunnen zich in eigen land plaatsen

In vergelijking met de turnsters ziet het er voor de Belgian Cats eenvoudiger uit. De Belgische basketbalvrouwen moeten zich begin februari verzekeren van hun deelname aan het olympische toernooi. In een groep met de Verenigde Staten (als wereldkampioen al zeker van Parijs), Senegal en Nigeria moeten de Cats één van de Afrikaanse landen achter zich houden. De opdracht voor de Europese kampioenen is dus duidelijk. Daarvoor krijgen ze de steun van het thuispubliek, want het toernooi wordt afgewerkt in het Sportpaleis in Antwerpen. U kunt de wedstrijden tegen de VS (8/2), Senegal (9/2) en Nigeria (11/2) live bekijken op Sporza.

olympisch kwalificatietoernooi in antwerpen wedstrijden Senegal Nigeria 08/02/24 18.15 uur Verenigde Staten België 08/02/24 20.45 uur Nigeria Verenigde Staten 09/02/24 18.15 uur België Senegal 09/02/24 20.45 uur België Nigeria 11/02/24 16.45 uur Senegal Verenigde Staten 11/02/24 19.15 uur stand W V +/- ptn 1. BELGIE 2. Nigeria 3. Senegal 4. Verenigde Staten In elk van de 4 kwalificatietoernooien plaatsen 3 landen zich voor de Olympische Spelen. In de poule van België is de VS als wereldkampioen al zeker van een ticket. De beste 2 landen naast Amerika mogen in deze groep dus naar Parijs 2024.

Nog één kans voor de 3x3 Belgian Lions

In Tokio waren de 3x3 Belgian Lions de Belgische revelatie met de vierde plaats. De goeie prestaties van Team Antwerp op de World Tour smaken naar meer, maar de Belgische ploeg krijgt maar 1 kans om zich te kwalificeren voor Parijs 2024. Alle puzzelstukjes moeten samenvallen tussen 16 en 19 mei op het laatste olympische kwalificatietoernooi in Debrecen (Hongarije). Zestien landen, waaronder echte toplanden, strijden daar om de laatste 3 olympische tickets. De Belgen zijn ondergebracht in een poule met Mongolië, Japan en Polen. Dat kan nog veranderen, want Mongolië en Japan kunnen zich nog op een eerder toernooi verzekeren van olympische deelname. Debrecen brengt alvast mooie herinneringen naar boven voor de 3x3 Belgian Lions, want daar dwongen ze hun ticket af voor de Olympische Spelen in Tokio.