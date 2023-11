Nina Derwael heeft rust teruggevonden na "moeilijkste jaar uit carrière": "Waarom zou ik stoppen na Parijs?"

Over ontslag van Heuls en Kieffer

"Op voorhand was er niet nagedacht om te stoppen met Yves en Marjorie. Het is er bijgekomen op een moment dat ik het misschien had zien aankomen en op een moment dat ik er persoonlijk klaar voor was."



"Daardoor was het gemakkelijker voor mij om hun ontslag te relativeren. Het was het juiste moment om een nieuw hoofdstuk aan te snijden in mijn carrière."