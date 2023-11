Turnsters vinden nieuwe topcoach in Duitsland: Ulla Koch moet Nina Derwael & co naar Parijs loodsen

Ulla Koch (68) beschikt over de nodige ervaring. Tot twee jaar geleden coachte ze de Duitse turnvrouwen. Onder anderen van Elisabeth Seitz, een vaste waarde op de brug met ongelijke leggers, de specialiteit van Nina Derwael.

"We zijn ongelofelijk trots dat een topcoach als Ulla ons team komt versterken", reageert Ruben Neyens, Topsportmanager van Gymfed.

In 2020 werd Koch door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nog gelauwerd met de Lifetime Achievement Award voor haar werk als turncoach.

De Duitse topcoach Ulla Koch zal de rol van interim-headcoach opnemen vanaf 21 november 2023 tot aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Ze zal de turnsters begeleiden richting de kwalificatie voor de Olympische Spelen en het komende Europese kampioenschap in Italië, mei 2024.

Met het oog op de toekomst volgt er na de Olympische Spelen een overgangsperiode waarbij Ulla, in afwachting van de aanstelling van een nieuwe vaste hoofdcoach, de gymnastes voort zal begeleiden richting de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 en Brisbane in 2032.

Ook haar man en assistent-coach Dieter Koch is een doorknede turncoach. Opmerkelijk, ook hij is in het verleden in verband gebracht met psychologische druk.