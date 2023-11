Is nieuw turngoud plots een brug te ver voor Derwael? "Zo kort voor de Spelen vind je geen vervangers van dat niveau"

"Derwael hoorde het nieuws op de massagetafel"

"Die vage mededeling zorgt voor allerlei speculaties. Wij kunnen alleen maar gissen naar de oorzaak van het ontslag. Er was natuurlijk het mislukte WK in Antwerpen, maar daarvoor waren verzachtende omstandigheden."

Slechts één persbericht, meer woorden wou de Gymfed er niet aan vuilmaken. In de zoektocht naar meer info of duiding bleven alle deuren dicht.

"Ze hoorde over het ontslag toen ze op de massatafel lag", vertelt turncommentator Steffy Merlevede in podcast Sporza Daily. "Een ongelooflijke manier van doen."

Het nieuws van het ontslag van kampioenenmakers Marjorie Heuls en Yves Kieffer nam iedereen in snelheid, zelfs boegbeeld Nina Derwael .

Waar vind je zo snel nog waardige vervangers?

Het koppel Heuls en Kieffer was niet onbesproken en kreeg eerder al een forse tik op de vingers na een grootschalig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag.



Lode Grossen haalde het Franse echtpaar in 2008 naar Gent als toenmalig algemeen manager van de Gymfed. Ook hij kreeg van de Ethische Commissie een veeg uit de pan. Momenteel is hij actief bij de Zwemfederatie, maar zijn hart klopt toch nog altijd voor het turnen.

"Ik vind het een onbegrijpelijke beslissing, in volle voorbereiding op de Olympische Spelen. Dit is het slechtste moment voor de atleten. Je hebt nu coaches nodig die je door en door kent."

"In een sport als gymnastiek zijn er niet veel topcoaches beschikbaar", weet hij uit ervaring. "Zeker één jaar voor de Spelen. Ze zullen altijd wel iemand vinden, maar niet van het niveau van Marjorie en Yves."

"Ik hoop in ieder geval dat ze de sporters niet in de kou laten staan. Dat bepaalde instanties zullen zeggen: dit laten we niet gebeuren."