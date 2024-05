Club Brugge op 90 minuten van de titel unisono: "We hebben nog niets"

Met nog een match te spelen, heeft Club Brugge alles in eigen handen. "Cercle Brugge gaat ons niet zomaar kampioen laten spelen", waarschuwt kapitein Hans Vanaken. Dat een puntje tegen de stadsgenoot genoeg is, wil hij niet weten, maar beseft wel: "We zetten ons in een prachtige positie."

Eerst even nog over de partij tegen aartsrivaal Anderlecht. In een kolkend Lotto Park was het krabben om kansen te vinden. "Ik denk dat we vooral controle hadden over het balbezit en zo weinig kansen weggaven."

Dat Anderlecht minder was, ondanks alle opbouw in de dagen vooraf, vond Vanaken niet: "Misschien is het wel onze sterkte dat we hen neutraliseerden, dat ze ondanks hun publiek ons niet hebben kunnen wegdrukken.".