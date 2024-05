Gebrek aan paars-witte dreiging zit Brian Riemer dwars: "Trapten 27 voorzetten, niet één leverde gevaar op"

zo 19 mei 2024 22:12

Ontgoocheling is een vanzelfsprekendheid bij Anderlecht na de verloren titelclash tegen Club Bruggen. In een wedstrijd die bol stond van de spanning, maar niet van het hoogstaande voetbal, ergerde Brian Riemer zich vooral aan dat laatste. "Onze kwaliteit in de zestien was gewoon niet goed genoeg", oordeelde de coach.

"Ik ben diep teleurgesteld", zijn de eerste woorden van Brian Riemer na de nederlaag tegen Club Brugge. "We wilden deze wedstrijd absoluut winnen. Nu hebben we het niet meer in eigen handen. Jammer, want voor dit geweldige publiek was alles aanwezig om er een geweldige avond van te maken." Dat werd het allerminst voor Anderlecht. Plots staat paars-wit derde in het klassement en moet het hopen op kleine mirakels op de slotspeeldag. "Natuurlijk is dit een uppercut. Als dit niet aankomt, dan lieg je", vult Mats Rits aan.

Gebrek aan gevaar

"Een evenwichtige wedstrijd vol halve kansen die eigenlijk geen winnaar verdiende." Zo omschrijft de middenvelder van Anderlecht zijn gevoel over de match. Vooral dat stoort zijn trainer net: een gebrek aan dreiging. "Een goal in de eerste helft zorgde ervoor dat Club voorzichtiger kon gaan voetballen. Wij waren op onze beurt niet efficiënt en gevaarlijk genoeg in en rond de zestien", is Riemer streng. "We trapten 27 voorzetten, maar geen enkele vormde een bedreiging. Onze kwaliteit in de laatste meters was niet goed genoeg."

Er is altijd hoop, kijk maar naar hoe het vorig jaar uitdraaide op de slotspeeldag. Brian Riemer