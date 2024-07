Genkse goudhaantjes en twee "wild cards": dit elftal uit de Belgische competitie is actief op de Spelen

wo 24 juli 2024 06:06

Deze week trekt de Jupiler Pro League zich alweer op gang, maar niet zonder de nodige afwezigen. Een volledig elftal aan spelers uit de Belgische competitie neemt deel aan het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen, dat vandaag afgetrapt wordt. Vooral Japan en Marokko claimen de komende weken enkele jonge talenten uit onze regionen. Hieronder een overzicht.

Leo Kokubo (STVV - Japan)

In doel hebben we meteen een nieuw gezicht: Leo Kokubo. De Japanner die uit de kweekvijver van Benfica komt, werd vorige week nog naar Sint-Truiden gehaald. De 23-jarige doelman moet er de plaats van zijn getransfereerde landgenoot Zion Suzuki innemen. Kokubo is veelal vaste keeper bij de U23 van Japan en hoopt ook op een basisplaats in Parijs.



Dat hij op de vorige Asian Cup voor beloften een levensbelangrijke save maakte op een strafschop in de blessuretijd van de finale, helpt zijn zaak alvast vooruit.

Zakaria El Ouahdi (Genk - Marokko)

Ook Genk zendt met Zakaria El Ouahdi een van zijn zonen uit naar de Spelen. De rechtervleugelverdediger knokte zich vorig jaar met verve in de toenmalige ploeg van Wouter Vrancken. Maar op de Spelen zal het toch moeilijker zijn om in het basiselftal van Marokko te geraken. Met Achraf Hakimi loopt er al een sterspeler rond op zijn positie.

El Ouahdi in duel met twee Anderlecht-spelers.

Mehdi Boukamir (Charleroi - Marokko)

Traditiegetrouw heeft Marokko dus nog enkele Belgische competitiespelers in zijn rangen rondlopen. Zo werd de nog maar 20-jarige Charleroi-verdediger Mehdi Boukamir - die de dubbele nationaliteit heeft - opgeroepen voor de sterke belofteploeg van Marokko. Eerder speelde hij bij de U18 en U19 onder de Belgische vlag.

Boukamir voor de Zebra's.

Nelson Lemaire (Union - Domenicaanse republiek)

Misschien wel de minst bekende naam in dit gezelschap: Nelson Lemaire. De 22-jarige vleugelverdediger van de Dominicaanse Republiek heeft nog geen minuten gemaakt in de Jupiler Pro League zelf, maar speelt wel al jaren voor Union. Hij doorloopt er de jeugdreeksen, maar wacht nog steeds op zijn debuut.

Nelson Lemaire (rechts) bij de Domenicaanse republiek.

Amadou Diawara (Anderlecht - Guinee)

Op de Spelen mag elk voetballand ook drie "wild cards" meenemen. Dat zijn spelers die ouder zijn dan de maximaal toegelaten leeftijd van 23 jaar. Bij Guinee is Amadou Diawara een van die gelukkigen.



De 27-jarige middenvelder die in 2022 naar Anderlecht kwam voor zes miljoen euro zit in België vaker dan hem lief is op de bank, maar bij Guinee blijven ze toch sterk in hem geloven. Hij moet er vanuit het centrum de jonkies aansturen.

Diawarra in duel met Antonio.

Omri Gandelman (Gent - Israël)

Ook bij Israël is er met Omri Gandelman een wildcardspeler uit de Belgische competitie geselecteerd. De 24-jarige middenvelder ontbolsterde vorig jaar volledig in het slotstuk van onze competitie en claimt ook in de jeugdploeg van zijn land een basisplek op. Hij heeft zelfs al één cap bij de hoofdmacht beet. Uitkijken of hij ook op de Spelen zijn hyperefficiëntie kan tentoonspreiden.

Gandelman voor Israël.

Rihito Yamamoto (STVV - Japan)

STVV zorgt met Rihito Yamamoto voor nog een extra verdedigende middenvelder. De 22-jarige Japanner was vorig jaar als huurling van Gamba Osaka al een vaste waarde in de Belgische competitie. Hij werd deze zomer dan ook definitief overgenomen door STVV. Ook bij de jonge Japanse ploeg staat hij sinds twee jaar steeds in de basisploeg.

Yamamoto is een van de vele Japanners uit de JPL.

Joel Fujita (STVV - Japan)

Nóg een Japanse middenvelder van STVV. Joel Fujita (22) lijkt het meest zeker van zijn plekje op de Spelen bij de Japanners. De centrale middenvelder werd na de gewonnen U23 Asian Cup-finale eerder dit jaar nog tot MVP van het toernooi gekroond. Iemand om de komende weken (en maanden?) naar uit te kijken.

Fujito: kapitein bij de jonkies van Japan.

Griffin Yow (Westerlo - VS)

Hij was het lichtpuntje toen Westerlo aan het zwalpen was. Met het 21-jarige talent Griffin Yow heeft ook de Verenigde Staten een speler uit de Belgisch competitie op zijn blad staan. De aanvaller raasde door de jeugdreeksen in Amerika en lijkt ook op de Spelen het speerpunt te worden in de spits van het "soccer team".

Yow aan het kanon bij STVV.

Koki Saito (Lommel - Japan)

Niet enkel STVV levert spelers aan Japan, ook tweedeklasser Lommel moet met Koki Saito een van zijn talenten afstaan. De 22-jarige aanvaller werd vorig jaar nog gestald bij Sporta Rotterdam - waar hij vijf keer raak trof -, maar blijft volgend seizoen voorlopig bij Lommel. In de Asian Cup U23 mocht Saito geen minuten maken, maar hij staat schijnbaar dicht bij de basisploeg.

Saito als nummer 10 van Japan.

Bilal El Khannouss (Genk - Marokko)

En - last but not least - zou Bilal El Khannouss een van de smaakmakers kunnen worden van het olympische voetbaltoernooi. De nog steeds maar 20-jarige aanvallende middenvelder charmeert al een tijdje in de Belgische competitie met zijn flair en vista.



Een stormachtige ontwikkeling die ook niet onopgemerkt voorbij is gegaan in Marokko. Voor het WK in Qatar overtuigde de Marokkaanse delegatie hem om voor hun land te kiezen. Sindsdien heeft hij al 14 caps voor de hoofdmacht. Bij de U23 is hij weliswaar een van de dragende spelers.

El Khannouss in Qatar.