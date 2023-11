Wat nu voor Nina Derwael? 3 opties liggen op tafel, waaronder stoppen

1. Ze volgt Marjorie Heuls (en Yves Kieffer)



Steffy Merlevede (turncommentator Sporza): "Derwael heeft in het verleden haar lot steeds verbonden aan Marjorie Heuls. Ze heeft een heel goeie klik met haar. Maar als ze haar volgt, dan verlaat ze wel het topsportcentrum en de begeleiding in Gent. Hoe zit dat dan met de financiële steun?"

2. Ze gaat in zee met de nieuwe trainers



"Misschien komt er toch nog een wit konijn uit de hoed. Er staat nu een vacature op de website van de Gymfed, maar misschien staan ze daar al wat verder in hun zoektocht naar opvolgers."



"Er lopen ook nog altijd hulptrainers rond in Gent, al hoorde ik wel dat er eentje momenteel out is met griep. En sommige turnsters kunnen misschien meetrainen bij de mannen, maar dat geldt minder voor Derwael, want de brug is heel specifiek een toestel voor vrouwen."

3. Ze stopt met turnen

"De laatste optie, maar volgens mij de minst waarschijnlijke. Ik hoorde dat ze tot voor dit ontslag zeker niet van plan was om te stoppen. Een paar maanden geleden zei Derwael nog dat ze heel hard van de turnsport houdt. Ik hoop dat die liefde er nog altijd is."