Meer miserie aan de Maas: rechtbank legt beslag op bezittingen en rekeningen van Standard

De rechtbank van eerste aanleg in Luik heeft donderdag beslag gelegd op de bezittingen en de rekeningen van Standard. Dat meldt de RTBF. Het beslag komt er na een klacht van onder meer voormalig voorzitter Bruno Venanzi.

Dat het rommelt op Sclessin is al een poos duidelijk. Eigenaar 777 Partners zit in financiële problemen en de club kreeg onlangs nog een transferverbod opgelegd. Ook de Ultra's roerden zich: de harde kern van Standard verhinderde vorige week nog de competitiematch tegen Westerlo.

En de malaise aan de boorden van de Maas lijkt nog niet meteen voorbij. Donderdag heeft de rechtbank van eerste aanleg in Luik beslag gelegd op de rekeningen en de bezittingen van Standard. Dat meldt de RTBF.

Het beslag komt er na een klacht van voormalig voorzitter Bruno Venanzi en de eigenaars van het stadion tegen 777 Partners, de Amerikaanse investeringsmaatschappij die eigenaar is van de club.

777 Partners miste immers de betalingstermijn voor de tweede schijf van de aankoop van het stadion. Met de klacht hoopten Venanzi en zijn partners de druk op de Amerikanen te verhogen, al is het maar de vraag of 777 op dit moment de financiële slagkracht heeft om met de nodige centen over de brug te komen.

De Amerikaanse investeringsmaatschappij stapelt naar verluidt de schulden op en heeft meerdere rechtszaken aan zijn been. Mogelijk willen Venanzi en co. het bevriezen van de rekeningen gebruiken als drukkingsmiddel om Standard te verkopen. Enkele lokale investeerders zouden interesse hebben om de club weer in handen te krijgen.