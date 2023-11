De ophef begon al bij hun aanstelling: de tijdslijn die naar het ontslag van turncoaches Heuls en Kieffer leidde

December 2008: Kieffer en Heuls worden hoofdcoaches ondanks hevig protest

De Vlaamse overheid dreigt ermee het loon van de Franse hoofdcoach niet mee te betalen, tenzij de Vlaamse gymfederatie kan aantonen dat Kieffer witgewassen is in gerechtelijke onderzoeken.

Maar Kieffer zelf was toen ook geen onbesproken blad. In Frankrijk waren al verschillende klachten tegen hem ingediend wegens "verbale buitensporigheden" en "arrogant gedrag" tegenover jonge turnsters van de Franse gymfederatie.

Opmerkelijk, want enkele weken voor zijn aanstelling weigert Kieffer om aan de slag te gaan in Gent door "een te agressief klimaat" en "negatieve media-aandacht."

Rio 2016: Gymfed vraagt turnster of Kieffer en Heuls ontslagen moeten worden

Kieffer en Heuls tillen het niveau van de turnsters naar een hoger niveau en leggen een fundering voor toekomstige successen.

Maar in de jaren voor Rio 2016 en op de Spelen zelf vervalt Kieffer met Heuls in zijn oude gedrag.

"Resultaten primeerden boven het mentale en fysieke welzijn van gymnasten", getuigde toenmalig turnster Laura Waem daar later over.

"Als we weerstand zouden bieden of trainers zouden aanspreken over hun abusieve gedrag, dan zouden we gesaboteerd worden in de vorm van negeren en het niet mogen deelnemen aan wedstrijden. Hierdoor werd de omerta in stand gehouden en kon men doorgaan met deze praktijken."

Een andere turnster, Gaelle Mys, besliste zelfs om haar carrière abrupt te beëindigen na Rio. "Niet omdat mijn lichaam op was, maar wel omdat ik het beu was om voortdurend te moeten vechten tegen intimidaties en pesterijen", zei ze daar later over.

Na de Spelen van Rio vroeg de Gymfed dan ook aan Mys of coaches Kieffer en Heuls ontslagen moesten worden.

"Ik heb toen gezegd dat ik niet de reden wou zijn dat iemand ontslagen zou worden, maar achteraf gezien had ik wel mijn verantwoordelijkheid moeten nemen."

Uiteindelijk koos de Gymfed ervoor om door te gaan met het Franse trainerskoppel, maar om wel de nadruk te leggen op een meer menselijke aanpak.

Er werd een gedragscode opgemaakt en "er is nu ook een prominente plaats voor de sportpsycholoog", klonk het.