"Dit is een ramp": hoe ontslag van coaches Nina Derwael nóg meer kopzorgen geeft voor kwalificatie Spelen

Zware opdracht zonder vertrouwde structuur

Sinds 2009 – en dus 14 jaar lang – was het trainersduo in dienst bij Gymfed.

In die periode legden Kieffer en Heuls de fundering voor de 6 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen medailles van het Belgische uithangbord in het turnen.

"Ze lagen écht wel aan de basis van het succes en de groei van de sport de voorbije jaren", weet ook Merlevede. "Oké, het afgelopen WK was teleurstellend – zonder olympische tickets of Belgen in de finale, maar dat had ook met pech te maken."

Want haar portie pech heeft Nina Derwael wel gehad anno 2023. In april moest ze passen voor het EK in Turkije met een schouderblessure, begin september ging diezelfde schouder uit de kom.

Kruis over het WK in Antwerpen. En ook over de grootste zekerheid op de Spelen met een top 12-plek van het Belgische team. Team Belgym strandde op plaats 17.