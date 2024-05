Quinten Hermans en co. loven sterke Alaphilippe: "Hij bewees dat hij een van de besten ter wereld is"

do 16 mei 2024 18:05

Niets dan complimenten vanuit het peloton na het straffe nummertje van Julian Alaphilippe in de muurtjesrit. De Fransman liet er alles en iedereen achter voor zijn eerste Giro-ritwinst. Quinten Hermans dacht eerst dat zijn aanval "te voorbarig" was, terwijl Tadej Pogacar hem loofde als "een van de besten ter wereld."

"Er is hard gefietst vandaag, het was echt een lastige dag", hijgde Quinten Hermans na bij Renaat Schotte. "Natuurlijk wil je altijd meedoen voor die overwinning, maar derde is een mooi resultaat. Julian heeft heel sterk gereden." "Of we ons hebben laten verrassen door Alaphilippe? Toch wel. Hij ging er wel heel vroeg vandoor. Ik dacht dat het wat voorbarig was, maar hij beschikte blijkbaar over een stel heel sterke benen." Op de laatste helling was Hermans misschien wel de sterkste bij de achtervolgers. "Valgren begon er op de slotklim vroeg aan, dat leek me wat optimistisch, maar hij hield goed vol." "Daarna heb ik proberen over te nemen en vol tot boven door te trekken. Narvaez kon net volgen. Met z'n tweeën zijn we zo snel mogelijk naar de streep gereden. We waren elkaar waard." Na een zevende en een zesde plaats wordt Hermans nu derde. Zijn uitslagen gaan dus crescendo. "Als het zo blijft doorgaan, dan komt het goed. Welke ritten ik nog heb aangekruist? Die van morgen, om wat te kunnen bekomen van vandaag." (lees verder onder de video)

Pogacar: "Alaphilippe bewees dat hij een van de besten ter wereld is"

Ook roze trui Tadej Pogacar had mooie woorden over voor Alaphilippe. "Hij heeft getoond dat hij terug is, na zo veel dagen proberen. Het is ongelooflijk wat hij vandaag gedaan heeft: chapeau." "Dit is wat kampioenen doen", vervolgde Pogacar zijn lofzang. "Niet veel renners zijn in staat om zo te koersen. Alaphilippe bewees dat hij een van de besten ter wereld is." (lees verder onder de video)

Ploegmaat Serry: "We zijn altijd in hem blijven geloven"