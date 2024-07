Winnaar Tourmanager relativeert zijn eigen succes: "Ik heb gewoon wat geluk gehad"

di 23 juli 2024 13:03

Kobe Michiels heeft met zijn team Kubs de Tourmanager 2024 van Sporza gewonnen. "Toen ik merkte dat ik zo hoog stond in de stand ben ik er wel elke dag veel mee bezig geweest", verklapt hij.

Geen fotofinish in de Tourmanager: met 7.777 punten had Kobe Michiels in de eindafrekening ruim 70 punten meer dan de nummer 2 in de stand. Het team waarmee Michiels Nice haalde:

Onderweg deed de winnaar 4 transfers: na rit 7 maakte Mads Pedersen plaats voor Fernando Gaviria, die op zijn beurt na rit 16 werd gewisseld voor Ben Healy. Voor de 19e etappe deed Michiels nog 2 transfers: Wout van Aert en Arnaud De Lie werden geruild voor Adam Yates en Mikel Landa. "Ik heb al verschillende keren meegespeeld met de Wielermanager, maar ik was nog nooit in de buurt gekomen van de top 100. Nu heb ik gewoon wat geluk gehad", relativeert Kobe Michiels zijn overwinning.

Over sommige namen heb ik even getwijfeld, maar eigenlijk stond mijn team wel redelijk snel vast. Kobe Michiels

Zijn grote puntenpakkers zijn ook geen verrassingen. "Pogacar was bij zijn 6 ritzeges elke keer mijn kopman, dat helpt natuurlijk enorm. Voor de sprints was dat telkens Jasper Philipsen, die eigenlijk altijd wel in de top 5 rijdt en ook nog eens 3 ritten won." Met zijn transfers maakte Michiels niet meteen het verschil. "Na de opgave van Pedersen koos ik voor Gaviria, die toen al een paar keer top 5 gereden had. Dat deed hij daarna nog maar één keer, dus dat was niet de beste keuze", lacht hij. Wie wel wat punten opleverde, was Jonas Abrahamsen. "Die had ik ook al in het voorjaar. Toen kostte hij maar 2 miljoen, nu 3. Hem wou ik er sowieso bij en dat is goed uitgedraaid. Over sommige namen heb ik even getwijfeld, maar eigenlijk stond mijn team wel redelijk snel vast."

Ik ben eigenlijk zelf geen fietser, maar nu ik die fiets gewonnen heb, moet ik daar misschien toch maar eens mee beginnen. Kobe Michiels

Michiels was aanvankelijk niet superfanatiek bezig met het spelletje. "Maar toen ik merkte dat ik zo hoog stond in de stand ben ik er wel elke dag veel mee bezig geweest en heb ik goed nagedacht over welke transfers ik wilde doen en wanneer", klinkt het. En met succes, want het leverde hem de eindzege op in Tourmanager 2024. Daar houdt hij naast eeuwige roem ook een gloednieuwe racefiets van Ridley aan over. "Ik ben eigenlijk zelf geen fietser, maar nu ik die fiets gewonnen heb, moet ik daar misschien toch maar eens mee beginnen", lacht hij.

