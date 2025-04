Volgens een Belg zou hij "snel hamburgers verkopen": het onvertelde verhaal van het échte Roubaix-debuut van Tadej Pogacar

kalender za 12 april 2025 08:15

De eerste Parijs-Roubaix voor Tadej Pogacar? Vergeet het. Het Sloveense fenomeen reed een decennium geleden al eens twee edities bij de junioren. Winnen deed hij niet, maar gezien de omstandigheden toen was dat geen verrassing. Een flashback naar het échte debuut in de Hel van... "een hamburgerbakker".

Cameraploegen, fotografen en zelfs drones beten zich vrijdagmiddag vast in het wiel van Tadej Pogacar bij zijn verkenning van Parijs-Roubaix. Wat een verschil met tien jaar geleden.



Ook toen dokkerde de veelwinnaar over dezelfde kasseien in Noord-Frankrijk, maar dan wel in alle anonimiteit. Geen supporter die 'Pogi' vooruitschreeuwde, lenzen waren er evenmin op hem gericht.



De archieven van zijn debuut in de Hel van het Noorden? Een handvol foto's waar Pogacar vaak maar half op staat en een video waarin een paar pixels volgens ons het silhouet van de Sloveen vormen.

En natuurlijk zijn er ook de resultaten.



2015 - 30e op 2 minuten en 32 seconden.



2016 - 13e op 33 seconden. Al vertellen die natuurlijk maar een deeltje van het verhaal.

Amper 3 stroken verkend

Want claimen er velen dat Pogacar nu (letterlijk) te licht weegt voor de kasseien van Roubaix, dan gold dat zeker bij zijn debuut als junior in 2015. "Tadej was niet alleen klein, maar was fysiek nog helemaal niet ontwikkeld", herinnert de toenmalige Sloveense bondscoach Andrej Cimpric zich. "Je zou nooit gedacht hebben dat Tadej toen 16 jaar was en bij de junioren reed. Daar was hij veel te frêle voor." Bovendien was Slovenië toen evenmin de volwassen wielernatie die het nu is. Op vlak van voorbereiding en materiaal hinkte het land nog achterop.

"We arriveerden maar een dag voor de race en konden amper drie stroken verkennen", grijnst Cimpric. "We hadden ook geen speciale fietsen of banden mee, we moesten ons een beetje behelpen." Toch viel er de bondscoach iets op in de uren richting de start. "Voor een eerste Parijs-Roubaix is iederéén altijd bloednerveus. Op dat vlak was Tadej toch anders. Misschien liet hij zijn stress niet zien, maar hij keek positief vooruit. Tadej was ook zo iemand die nooit klaagde over ons mindere materiaal of alibi's zocht." Met dat in het achterhoofd wordt de 30e plaats van Pogacar - op een totaal van 102 renners - toch al wat straffer. "Wij waren alvast positief verrast", weet Cimpric nog. "Iemand met zijn postuur die niet lek reed of viel en op een goeie twee minuten eindigde: dat was beter dan we vooraf gedacht hadden."

Tadej was ook zo iemand die nooit klaagde over ons mindere materiaal of alibi's zocht. Sloveense bondscoach Andrej Cimpric

Een jaar later trekt Pogacar met meer ervaring en toch iets beter voorbereid naar Parijs-Roubaix.



"Toen hadden we een trainingskamp van 10 dagen in Ieper", aldus Cimpric. "We reden er twee koersen en in het midden van de week gingen we Roubaix verkennen." Toch maken ze zich in het Belgische kamp niet al te veel zorgen rond de Sloveen. Wanneer iemand opmerkt dat "die Pogacar een goeie is", moet een Belgische coach eens lachen. "Wanneer jij prof bent, staat die al hamburgers te bakken", klinkt het, verwijzend naar de vele renners uit Midden- en Oost-Europa die pieken bij de jeugd, maar nadien in de vergetelheid geraken. Iedereen vergist zich wel een keertje, zeker?

Dertiende

In zijn tweede editie van Parijs-Roubaix maakt Pogacar trouwens een prima indruk.



Het dan nog verborgen talent rijdt de hele koers mee op de voorposten en strijdt mee voor een plaats in de top 10. Onder meer onze landgenoot Wesley Vercamst zit de hele tijd in de buurt van Pogacar. "Na de strook van Mons-en-Pévèle kwamen we samen in een groepje terecht", duikt Vercamst in zijn herinneringen. "Het is niet dat we toen iets tegen elkaar gezegd hebben. We kenden elkaar niet en het was de hele tijd volle bak."

Toch merkt ook Vercamst, die nu een digitaal marketingbureau runt, tijdens de race op dat Pogacar nog niet zijn volledige potentieel benut.

"Hij had niet dezelfde middelen zoals jongens als Jasper Philipsen en Tom Pidcock. Hoe ik dat zag? De afstelling van zijn fiets, het materiaal... Daar zat nog veel marge op." Jarno Mobach toont zich uiteindelijk de snelste in een kopgroep van zes. Een half minuutje later wordt er in een groep met Pogacar en Vercamst gesprint om de ereplaatsen. De Sloveen eindigt geruisloos 13e, één plekje voor de Belg.

Maar met elk jaar dat Tadej ouder werd, zette hij drie stappen vooruit. Sloveense bondscoach Andrej Cimpric