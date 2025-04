Wat een omwenteling in Sporza Wielermanager: De Wolf wipt over Boonen, maar er is een 3e hond

kalender do 10 april 2025 13:50

Wekenlang leek het klassement in de Wattage-minicompetitie in een definitieve plooi te liggen. Maar na de Scheldeprijs is de spanning in de Sporza Wielermanager helemaal terug.

"Ik heb een zware fout gemaakt en daar word ik nu al een week voor afgestraft." Tom Boonen zucht wanneer hij geconfronteerd wordt met de tussenstand in de Sporza Wielermanager. Al sinds het openingsweekend stond Tornado Tom autoritair op kop. Maar sinds gisteren is hij van de troon gestoten door Dirk De Wolf. "Ik had Van Aert er nooit mogen uithalen", baalt Boonen. "Daardoor liet ik punten liggen in Dwars door Vlaanderen en moest ik opnieuw transfers doen om Wout er weer in te krijgen."

Die dubbele transfer is me in de Scheldeprijs duur opgebroken. Tom Boonen

Om weer punten te scoren met Van Aert moest Boonen zowel Philipsen als Merlier uit zijn team klikken. "Dat is me gisteren in de Scheldeprijs zuur opgebroken." "Maar zondag zal ik de top 6 hebben in Parijs-Roubaix. Het is nog niet gedaan", blijft Boonen strijdvaardig.

Oprukkende Van Gucht

Met Parijs-Roubaix in zicht is het plots wel razend spannend in de tussenstand. De Wolf leidt de dans met 12 punten bonus op Boonen. Maar er is nog een derde hond in het kegelspel: Ruben Van Gucht. Hij is genaderd tot op 40 punten van de koppositie. In de Scheldeprijs had Ruben liefst 5 renners in de top 10: Merlier (1e), Philipsen (2e), Fretin (4e), Kristoff (8e) en Bittner (9e). Bovendien heeft Ruben als enige nog 4 transfers achter de hand (de rest hoogstens 2). Gaat hij net als vorig jaar weer met de bloemen aan de haal?

Jouw ploeg mee aan de start? rit 14 / 19 - Paris-Roubaix 2 dagen 19 uur 50 minuten 3 seconden Stel op tijd jouw ploeg samen en word dé Wielermanager van 2025! Stel je ploeg samen Beluister het advies van de Kopman Bekijk statistieken