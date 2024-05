Alaphilippe haalt zijn gram in de Giro na 346 dagen droogte: "Maar het was het wachten waard"

Na een teleurstellend voorjaar en bijna een jaar droogte kon Julian Alaphilippe donderdag in de Giro eindelijk nog eens zegevieren. Na een geweldig nummer in de muurtjesetappe haalde de Fransman zijn gram. "Voor mij persoonlijk is dit een heel belangrijke zege, het was een droom om te winnen in de Giro."

Hij won al op talloze manieren, maar een vlucht van 125 kilometer met z'n tweetjes, afgerond met een korte solo? Dat was ook voor Julian Alaphilippe nieuw.

"Dit was zeker niet het plan", lachte de Fransman na zijn knappe overwinning. "Ik had verwacht dat we met een grote groep zouden wegraken."



"Mijn ploegmaten hebben de eerste 60 kilometer perfect gecontroleerd, daardoor kon ik rustig blijven en me daarna focussen op de vlucht. Eerst zaten we in een omvangrijke groep, maar daar was de samenwerking niet top. Toen zei ik tegen Mirco Maestri: "Gaan!"."

"Mirco was echt heel sterk en had het evenveel verdiend om vandaag te winnen. We hebben uitstekend samengewerkt."

Op de laatste helling van de dag, de Monte Giove, kletste Alaphilippe Maestri uit zijn wiel. "Vanaf toen geloofde ik wel in de zege, maar ik ben tot de laatste kilometer vol blijven doorjassen, want ik hoorde in mijn oortje dat Narvaez eraan kwam."



"Het was altijd al een droom om een rit in de Giro te winnen. Ik ben heel gelukkig dat het nu ook gelukt is."