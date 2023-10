Hattrick voor de Belgische vrouwen op het EK acrogym

De Belgische vrouwen waren de voorbije dagen in Bulgarije een klasse apart. Sofie Jaeken, Mirte Vercauteren en Lauren Verbrugghe hadden al goud veroverd in de onderdelen dynamiek en balans en daar voegden ze ook nog de allroundtitel aan.



In hun afsluitende choreografie torende het Belgische trio met kop en schouders boven de rest uit. Ze scoorden meer dan 5 punten dan de nummer 2, Portugal.

He bevestigt de reputatie van België als een van de toplanden in het acrogym, vooral dan bij de vrouwen. Vorig jaar kaapten de Belgische vrouwen - toen met een ander trio - ook al goud weg op de Wereldspelen.