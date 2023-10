Belgische acrogymnasten willen weer schitteren op EK: "We hebben een zeer sterke reputatie"

Op de eerste dag van het EK veroverden de junioren geen eremetaal, maar Ruben Neyens - topsport manager acrogym - toont zich toch tevreden.

"We hebben een zeer sterke reputatie opgebouwd met ons land en we mikken altijd op medailles, maar we zijn tevreden met de groeimarge die we bij de junioren zien", legt Neyens uit.

Die reputatie staat inderdaad als een huis. Waarom is ons land - zeker bij de senioren - zo succesvol?

"Het begint bij de clubs, waar de werking zeer sterk is. Hun niveau is ongelofelijk. En wie gecentraliseerd werkt in Gent, kan de volgende stap zetten met ons coaching team, dat internationaal gewaardeerd is."

"We doen ook aan talentidentificatie om te kijken wie een stap kan zetten naar een topsportcarrière."

Ex-gymnasten spelen daarbij een rol en leveren ook na hun carrière een extra duwtje in de rug. "Met die kruisbestuiving geven ze een bijdrage aan de basis."

Dat gebeurt meestal op vrij jonge leeftijd, want een carrière op het hoogste niveau als acrogymnast kent een jonge piekleeftijd.

"Omdat je er niet van kan leven als topsporter", beseft Neyens. "We krijgen steun vanuit de overheid, maar velen kiezen na hun studies ook voor stabiliteit en zekerheid in het werkveld."

Een olympisch statuut zou een wereld van verschil kunnen betekenen. "Klopt, al hebben wij de World Games. Het wordt niet evident om acro op de lijst met olympische sporten te krijgen. Maar we kunnen blijven hopen."