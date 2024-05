Het faillissement van KV Oostende is nu echt nabij: "Geen mirakeloplossing meer uit de bus gekomen"

do 16 mei 2024 18:10

Het faillissement van KV Oostende hing al enkele dagen in de lucht, maar is nu wel heel dichtbij. De club heeft geen oplossing gevonden om de schulden af te lossen en zal geen volwaardig licentiedossier indienen. "We kunnen niet anders dan op 3 juni het faillissement aanvragen", klinkt het.

De deadline voor het indienen van een proflicentie is vrijdag. Voor het noodlijdende KV Oostende zag het er al een poos erg slecht uit, maar aan de kust werd nog gehoopt op een mirakel. Dat mirakel is er finaal niet meer gekomen, bevestigt bewindvoerder Werner Van Oosterwyck. KVO zal morgen geen volwaardig licentiedossier indienen, wat de facto het einde van de club zal betekenen. "Zonder licentie zakken we naar de tweede Amateurklasse, maar daar kunnen wij de grote schuldenlast niet aflossen. In mijn hoedanigheid als tijdelijk bewindvoerder zal ik dus niet anders kunnen dan op 3 juni het faillissement van KV Oostende aanvragen", klinkt het in een mededeling.

Ik hoop op zijn minst dat KVO op één of andere manier een doorstart kan maken. Werner Van Oosterwyck

"Ik besef dat dit een zware klap is voor een hele gemeenschap: fans, (jeugd-)spelers, trainers, sponsors, medewerkers, vrijwilligers, …" "Ik denk zeker ook aan het fantastische team werknemers dat het afgelopen seizoen in moeilijke omstandigheden de club heeft draaiende gehouden en nu hun werk kwijtspeelt. Dit is een zwarte dag in mijn carrière als bewindvoerder." "Ik hoop op zijn minst dat KVO op één of andere manier een doorstart kan maken. Een stad als Oostende kan toch niet zonder voetbalclub op niveau vallen."

Paul Conway als hoofdschuldige

Werner Van Oosterwyck wijst nogmaals met een beschuldigende vinger naar hoofdaandeelhouder Paul Conway. Die schoof gisteren de verantwoordelijkheid voor de mislukte overnameonderhandelingen nog af. "We ontkennen ten stelligste dat hij meegewerkt heeft in het overnamedossier", geeft Van Oosterwyck de Amerikaan een veeg uit de pan. "Aanvankelijk weigerde hij zelfs halsstarrig elke medewerking. Vóór mijn komst als voorlopig bewindvoerder weigerde hij zelfs pertinent gesprekken tot overname." "Na lange tijd elke onderhandeling te blokkeren, was hij deze week akkoord om zijn aandelen van de hand te doen voor een symbolische euro. Wél eiste hij nog 600.000 euro zodra de overname in orde was. Wat dus op hetzelfde neerkomt als geld vragen voor zijn aandelen."

Een volledig mismanagement en financiële malversaties. bewindvoerder Van Oosterwyck over het beleid van Paul Conway

Volgens Van Oosterwyck is Conway een van de hoofdschuldigen van de situatie waarin KVO is terechtgekomen. "Hij was aangeduid door de aandeelhouders om het beheer van de club in handen te nemen. Dit ontaardde in een volledig mismanagement en financiële malversaties", klinkt het streng. "Geschreven akkoorden werden niet gerespecteerd en hij creëerde de voorbije maanden een kluwen aan aandelenstructuren, stelde leningen ter beschikking aan woekerinteresten en de boekhouding werd maandenlang niet bijgehouden. Er werd zelfs geen jaarrekening neergelegd op het einde van het boekjaar."

De vraag is of deze man niet zou moeten worden verbannen uit de internationale voetbalwereld. Werner Van Oosterwyck over Paul Conway