KV Oostende verkeert in rouwstemming nu einde nabij is: "Eén man heeft alles geblokkeerd"

wo 15 mei 2024 19:31

Gitzwarte dag voor KV Oostende, nu een faillissement onafwendbaar lijkt voor de kustploeg. Bij supporter Martin Heylen en voorlopig bewindvoerder Werner Van Oosterwyck komt de klap bijzonder hard aan: "Dit is één van de droevigste dagen uit mijn carrière."

Woensdagmiddag was er bijzonder slecht nieuws voor spelers, personeel en supporters met een KVO-hart. De potentiële overnemer haakt in laatste instantie af waardoor het faillissement eraan zit te komen. "Het is misgelopen bij de overdracht van de aandelen van Paul Conway, de hoofdaandeelhouder", zegt voorlopig bewindvoerder Werner Van Oosterwyck, die de voorbije maanden hart en ziel gaf om de scheve situatie recht te trekken. "Conway vroeg meer geld voor zijn aandelen, maar de andere aandeelhouders wilden evenwaardig behandeld worden. Zij hadden vrede genomen met een verkoop voor één euro." Dat kwam bovenop de schuldenberg van 8,5 miljoen euro en het werkingskapitaal voor volgend seizoen van 6 miljoen euro. "Dat was te veel. De kandidaat-overnemer heeft de stekker eruit getrokken", treurt Van Oosterwyck.

Hij heeft geen emoties. Alleen cijfers interesseren hem. KVO-supporter Martin Heylen

En dus zal Conway de geschiedenis ingaan als de man die Oostende de dieperik induwde. "Hij kwam nochtans aan met veel mooie beloftes", herinnert televisiemaker en KVO-supporter Martin Heylen zich." "Conway wilde de cheerleaders en de sfeer van de NBA naar Oostende brengen. Daar hebben we niks van gezien. Eerst was er een een geweldig jaar met Blessin. Daarna hebben ze gecasht en alles van waarde verkocht. Het is een man zonder emoties. Alleen de cijfers interesseren hem." Opvallend: ruim een week geleden wees alles erop dat een overname door het Britse Apex in orde zou komen, maar dat verhaal draaide nu dus op een sisser uit. Voetbalanalist Tom Boudeweel: "Mark Campbell, de grootste kandidaat, is zelfs in de kleedkamer geweest toen KV Oostende zich verzekerde van behoud." Boudeweel ziet een reden waarom Paul Conway plots moeilijk begon te doen over een verkoop. "Als je in de VS een onderneming failliet laat gaan, krijg je een bedrag uit een fonds." "Dat bedrag is meer waard dan de aandelen. Het zijn weerzinwekkende verhalen als je hoort wat ze met de club hebben gedaan. Heel raar dat dit kan in ons voetbal."



De fans van KVO moeten vrezen voor de toekomst van hun club.

Weinig hoop

En dus wacht Oostende het faillissement als het binnen de 24 uur geen licentiedossier met een nieuwe overnemer kan voorleggen - in de praktijk een onmogelijke opdracht. "Overmorgen is er een zitting van de licentiecommissie in beroep", zegt voorlopig bewindvoerder Van Oosterwyck. "Er moet een overnemer zijn om continuïteit te verzekeren en er moet een budget klaarstaan voor volgend jaar. Anders is er geen proflicentie en volgt automatische degradatie."

En degradatie staat in deze ook gelijk aan een faillissement. "Je haalt die schuldenberg nooit op", duidt Van Oosterwyck. "Het sponsorbudget verandert en het tv-geld verdwijnt. Ik heb dan de wettelijke plicht om het faillissement aan te vragen."

Je moet realistisch blijven. Er zou veel administratief werk zijn. Werner Van Oosterwyck

Het definitieve einde van KV Oostende hoeft dit misschien wel niet te betekenen. Zo zou er een nieuw verhaal geschreven kunnen worden op amateurniveau. Van Oosterwyck: "Er is al over gesproken met het personeel, maar het is veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Ook een fusie is een optie. Andere clubs hebben dat al gedaan." Oostendenaar Martin Heylen hoopt eveneens op een doorstart. "Zo'n stad moet een club hebben. We zullen wel boven water komen. In een lagere reeks zullen we met evenveel enthousiasme komen."

Onze jeugdwerking houdt de jongeren van straat. Martin Heylen