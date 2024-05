KV Oostende op rand van afgrond na afhaken van mogelijke overnemer: "Tenzij er komende 24 u mirakel gebeurt"

"Ik ben altijd transparant geweest in mijn communicatie en wil dat nu ook zijn", opent Werner Van Oosterwyck zijn tekst en uitleg op de website van KV Oostende.

"De issues die zich vorige week nog stelden rond de overname, zijn helaas niet opgelost. Daarom is de potentiële overnemer Apex afgehaakt."

Bijzonder slecht nieuws voor de kustploeg, die zo snel mogelijk op zoek moest naar een kapitaalverhoging om de financiële put te dichten.

"Zonder overname is er geen mogelijkheid om de licentie te behalen. Tenzij er zich de komende 24 uur nog een mirakeloplossing aanbiedt", stelt de tijdelijk bewindvoerder het cru.

Waar wringt het schoentje voor KVO?



"Eerst en vooral is de overdracht van de aandelen nog steeds niet gebeurd. Met alle aandeelhouders was hier een akkoord over, maar met Paul Conway werd dit nog niet bereikt."