Juventus-coach Allegri twee matchen geschorst na tirade tijdens bekerfinale

De tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft Juventus-trainer Massimiliano Allegri voor twee wedstrijden geschorst voor zijn wangedrag in de gewonnen finale van de Coppa Italia tegen Atalanta woensdagavond.

In de extra tijd van de Italiaanse bekerfinale uitte Massimiliano Allegri woensdag in het Stadio Olimpico in Rome zijn woede tegenover de 4e scheidsrechter. Daarbij gooide hij zijn kostuumvest op de grond.

Scheidsrechter Fabio Maresca stuurde de Italiaanse trainer met rood van het veld, een beslissing die Allegri trakteerde op cynisch applaus. Allegri keerde nadien terug naar de 4e ref om zijn beklag te doen en gooide ook zijn stropdas weg.

Volgens de Italiaanse voetbalbond hield Allegri er een "agressieve houding tegenover de 4e scheidsrechter" op na en getuigt "zijn optreden na zijn uitsluiting van respectloos gedrag tegenover de officials".