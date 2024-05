Romelu Lukaku scoort en pakt door slimme gele kaart extra weekje vakantie in aanloop naar EK

Op een wel erg sluwe manier heeft Rode Duivel Romelu Lukaku zich een weekje extra rust verschaft in aanloop naar het EK. De Roma-spits troefde in een luchtduel landgenoot Koni De Winter af en knikte kort voor affluiten de 1-0 tegen de touwen. Daarna trok hij zijn shirt uit: goed voor zijn 5e gele kaart dit seizoen en dus een schorsing.

Binnen een kleine maand krijgen we een uitgeruste Romelu Lukaku te zien op het EK.

De Rode Duivel liep op de voorlaatste speeldag van de Serie A (bewust?) tegen een gele kaart aan, waardoor hij de slotspeeldag aan zich voorbij kan laten gaan.

Enkele seconden eerder had de topspits zijn club nog op voorsprong gezet tegen Genoa. In een rechtstreeks kopduel met Koni De Winter klom Lukaku het hoogst en buffelde hij de 1-0 tegen de touwen.

Tijdens zijn viering trok hij daarna zijn shirt uit, waardoor hij uiteraard een geel karton onder de neus geschoven kreeg.

De spits stond nog 10 minuten op het veld en werd in minuut 91 afgelost door Tammy Abraham. Zijn vakantie kon vanaf dat moment officieel beginnen. Roma gaf de voorsprong in de slotminuten niet meer uit handen.

Of we Lukaku ooit nog terugzien in een Romeins shirt, is maar zeer de vraag. De huurperiode van de spits loopt binnenkort af.