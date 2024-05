Kortrijk kan behoud in Jupiler Pro League al ruiken na nipte zege in Lommel

zo 19 mei 2024 21:10

Lommel SK einde 0 - 1 KV Kortrijk KVK 26/05 13:30 LOM 8' - Geel - Diego Rosa 14' - Doelpunt strafschop - Abdelkahar Kadri (0 - 1) 30' - Geel - Dries Wouters 36' - Geel - Dion De Neve 45' - Geel - Abdoulaye Sissako 51' - Verv. Abdelkahar Kadri door Massimo Bruno 64' - Verv. Felipe Avenatti door Thierry Ambrose 64' - Verv. Abdoulaye Sissako door Kristiyan Malinov 69' - Geel - Thierry Ambrose 76' - Verv. Juho Talvitie door Amar Abdirahman Ahmed 78' - Geel - Lucas Schoofs 84' - Geel - João Silva 84' - Verv. Isaak Davies door Iver Fossum 90+2' - Geel - Lucas Pirard Play-offs promotie/degradatie 1A/1B - speeldag 1 - 19/05/24 - 19:15 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 14' Abdelkahar Kadri 0 - 1 Abdelkahar Kadri 14'

KV Kortrijk heeft een heel grote stap richting het behoud in de Jupiler Pro League gezet. Het won in Lommel de heenmatch van de barrages met het kleinste verschil dankzij een penalty in het openingskwartier en verdedigt zondag die voorsprong in eigen huis.

Lommel - KV Kortrijk in een notendop: Sleutelmoment Lommel begint met veel enthousiasme aan de partij, maar krijgt net voor het kwartier een dreun. Kadri gaat liggen na contact met Dermane, de Algerijn schuift daarna zelf de penalty binnen. Man van de Match KV Kortrijk speelde vooral als collectief een solide wedstrijd. Een echte uitblinker was er niet, al besliste Kadri de partij wel in zijn eentje. Aan de overzijde verdient Fatah een pluim voor een sterke invalbeurt. Opvallend Voor het eerst in de nacompetitie weet Lommel niet te scoren. Tegen Zulte Waregem en Deinze lukte dat wel telkens. Kansen waren er nochtans voldoende voor de thuisploeg.

Sluwe bezoekers

Wie de openingsfase van de partij tussen Lommel SK en KV Kortrijk zag, vroeg zich wellicht al even af of het niet de thuisploeg was die al een heel seizoen in eerste klasse speelde. De Limburgers openden enthousiast met enkele leuke combinaties en tekenden ook voor de eerste mogelijkheden. Toch zou het niet lang duren voor de bezoekers uit Kortrijk hun sluwheid en ervaring in de strijd gooiden. Bij de eerste keer dat de West-Vlamingen aan de kooi van De Busser raakten, was het meteen bingo. Abdelkahar Kadri werd na een dribbel gehaakt door Dermane, de bal ging na een VAR-fase op de stip. De Algerijn bleef koel en schoof de bal na een lange staarwedstrijd met De Busser in de onderhoek.

Missers aan beide kanten

Lommel was even van slag, maar eiste daarna wel weer de bal op. Veel deed het daar niet mee, maar de bezoekers leverden nog minder gevaar af. Na rust leek de nervositeit wat gaan liggen en kregen we aan beide kanten nog enorme mogelijkheden om de stand op het scorebord te veranderen.

Davies knikte onbegrijpelijk naast van in de kleine rechthoek en schoof even later al glijdend ook nog een kans voorlangs. Kangwa kon dan weer niet profiteren van mistasten van doelman De Busser. Aan de overzijde reageerden Sales en Wouters veel te onbesuisd op grote mogelijkheden. Fatah kon zijn uitstekende invalbeurt bekronen met de gelijkmaker, maar liet een één-op-één liggen. Ook in de blessuretijd wou de bal er niet in. Sales maaide bij de allerlaatste gouden mogelijkheid half naast de bal. Zo hield KV Kortrijk na wat bibberen uiteindelijk stand en trekt het naar de return met een minieme bonus. Of Lommel nog kan terugslaan, zien we volgende week zondag om 13.30 uur in het Guldensporenstadion.