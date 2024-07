Mathieu van der Poel had "op meer gehoopt" in de Tour: "Ik kan niet heel tevreden zijn"

Ook dit jaar hebben we geen romance gezien tussen Mathieu van der Poel en de Tour de France. De wereldkampioen won geen etappe, maar dat deed hij ook vorig jaar niet en 2 weken later werd hij wereldkampioen in Glasgow. Wil het toeval dat over 2 weken de olympische wegrit in Parijs wordt gereden. "Ik moet blijven werken, maar ik heb niet het gevoel dat ik kapot ben gegaan."

Op zijn gewone fiets bereikte Mathieu van der Poel de finish in Nice. "Ik zit niet vaak of nooit op mijn tijdritfiets en dan verkies ik mijn wegfiets", lachte hij nadat hij toch stevig had doorgetrapt.

"Ik voelde me nog vrij goed, al keek ik er wel een beetje tegenop. Maar het was een mooie tijdrit. Een leuke afsluiter."

Van der Poel sluit zijn Tour af met gemengde gevoelens. "Ik denk niet dat ik heel tevreden kan zijn, eerlijk gezegd. Ik had misschien op meer gehoopt."

"Ik ben niet echt in de buurt van een ritzege geweest en het was een doel om als wereldkampioen een rit te winnen. Het zou gemakkelijk zijn als elk doel lukt."

"Als ploeg zijn we wel tevreden met 3 ritten voor Jasper (Philipsen), maar voor een type als ik zijn de kansen schaars. Dat is geen excuus, want het geldt voor iedereen, maar ik had gehoopt om dichter te eindigen."

"Ik moet blijven werken voor de Spelen", sloot de Nederlander af. "Ik voel me goed. Ik heb niet het gevoel dat ik kapot ben gegaan in deze Tour."

"Ik denk dat ik nu vooral bezig en gezond moet blijven en zal dan een paar intensieve trainingen inplannen."

"Het wordt een beetje een kopie van vorig jaar richting het WK. Ik ga eerst naar België en dan misschien nog even naar Spanje."