Topsportmanager turnen: "Hebben gymnastes betrokken in zoektocht naar hoofdcoach"

Ulla Koch begint volgende week als hoofdcoach van de Belgische topturnsters. Samen met haar man Dieter Koch volgt ze het ontslagen duo Yves Kieffer-Marjorie Heuls op.

Koch kon verschillende troeven op tafel leggen. "We hebben voor haar gekozen, omdat ze beschikbaar was en omdat ze over een enorme ervaring beschikt", legt topsportmanager Ruben Neyens uit.

"Daarnaast staat Koch bekend om haar pedagogische aanpak. Ze beschikt over een diploma mental coaching."

De gymnastes hebben begin deze week kennis kunnen maken met hun nieuwe coaches. "Maandag en dinsdag hebben Ulla en Dieter Koch kennisgemaakt met de atletes en de staf."



"We hebben de gymnastes ook vooraf betrokken. Voor we een keuze hebben gemaakt, hebben we contact gelegd tussen de turnsters en de coaches."

De contacten verliepen positief. "Nina Derwael kende Ulla al, omdat ze enkele concurrentes getraind heeft", weet Neyens.