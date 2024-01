Statistiekenbureau dikt de Belgische medaillebuit in Parijs heel licht aan

Met hoeveel medailles keren de Belgische atleten terug uit Parijs? Over 6 maanden gaan de Olympische Spelen van start en als we statistiekenbureau Gracenote mogen geloven, dan zal de Belgische delegatie 11 medailles bemachtigen. Al zijn er enkele nuances.

En wat zegt de huidige prognose? Ons land zal in Parijs 11 medailles in de wacht slepen, goed voor de 21e plaats op de mondiale lijst.

Op 2 november werd een nieuwe berekening de wereld ingestuurd en het vertrouwen in de Belgische sporters was plotsklaps gezakt.

Het gerenommeerde databureau Gracenote telt mee af naar Olympische Spelen en geeft geregeld een update over de medaillespiegel.

Uit welke sporters bestaat het Belgische elftal dat de Franse hoofdstad niet met lege handen zal verlaten?

Nafi Thiam is nog niet geplaatst voor de Spelen, maar dat lijkt slechts een formaliteit.

Een derde olympische titel is echter geen evidentie door de toegenomen concurrentie en de blessuregevoeligheid bij Thiam. Op de zevenkamp zou brons in haar mandje belanden.

De Belgische wielersport floreert en dat zullen we ook in Parijs ondervinden, als we Gracenote mogen geloven tenminste.

Remco Evenepoel wint de tijdrit, Lotte Kopecky pakt goud in de wegrit en Wout van Aert claimt het brons in de wegrit.