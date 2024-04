Thijs De Ridder waagt net als Ajay Mitchell zijn kans voor NBA Draft

Leeftijdsgenoot Ajay Mitchell, die in het Amerikaanse NCAA-collegebasketbal actief is bij de Santa Barbara Gauchos, maakte 2 weken geleden zijn kandidatuur voor de NBA Draft bekend.



Ajay is de zoon van de Belgisch/Amerikaanse ex-prof Barry Mitchell, die jarenlang bij Oostende, Gent en Luik basketbalde.



De Ridder stapte vorige zomer over van Antwerp naar Bilbao. In de Spaanse ACB Liga was de jonge Belg goed voor gemiddeld 6,2 punten en 4,1 rebounds. In de Europe Cup was dat 6,4 punten en 3,6 rebounds.



Vorig jaar werd Toumani Camara als 52e gedraft door de Phoenix Suns. Enkele weken later bracht een ruildeal hem in Portland terecht, waar hij een uitstekend rookieseizoen meemaakte.