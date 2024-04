Belgian Lion Thijs De Ridder vindt snel zijn draai in Spanje: "Ik speel hier meer dan ik verwacht had"

Belofte van het Jaar Thijs De Ridder maakte vorige zomer de overstap van de Antwerp Giants naar Bilbao Basket. En die valt reuze mee voor de 21-jarige power forward. "In mijn eerste seizoen ik speel ongeveer 17 minuten per wedstrijd. Een mooi gemiddelde", vertelt hij in het Baskenland.

Bilbao is een middenmoter in de Spaanse basketbalcompetitie, met grootmachten als Real Madrid en Barcelona.

"Het gaat snel voor mij", beseft Thijs De Ridder. "Ik ben actief in de beste liga van Europa en die kans grijp ik met beide handen."

"Ik speel hier ook meer dan ik verwacht had", gaat de Belgian Lion voort. "Het niveauverschil met België is groot, maar ik pas me snel aan. Ik speel ongeveer 17 minuten per wedstrijd, een mooi gemiddelde."



In Spanje wordt De Ridder flink uitgedaagd. "Het spel gaat hier sneller en ook fysiek moet je je mannetje kunnen staan. Ik ben mijn rebounds hier aan het verfijnen."