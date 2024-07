Drukbezette Julie Vanloo is klaar voor de Spelen: "Ik droom van een medaille"

Het zijn drukke dagen voor Belgian Cat Julie Vanloo. De voorbije maanden debuteerde de ambitieuze draaischijf in de WNBA voor de Washington Mystics en vandaag voegde ze zich bij de selectie van de Belgian Cats: "Ik heb even de batterijen moeten opladen, maar ben klaar voor de Spelen."

"Het was een vermoeiende periode en ik heb even de batterijen weer moeten opladen", aldus een gemotiveerde Vanloo.

"Maar fysiek voel ik me helemaal klaar. Het mentale aspect is de grootste uitdaging, want we moeten er meteen staan. Ik voel op training echter dat ik goed ben."

Zoals het een echte leider betaamt, toont Vanloo zich zeer ambitieus.

"Ik droom van een medaille. We zullen voorbij de kwartfinales moeten en dan kunnen we mikken op een medaille. We willen absoluut beter doen dan de vorige keer."

Herinnert u zich nog de thriller in Tokio? De Belgian Cats gingen in de kwartfinale met één punt verschil de boot in tegen Japan: "Dat was een grote teleurstelling maar ik denk dat ons team nog beter is dan in 2021, vooral dankzij de bijdrage van de jongeren. De verstandhouding is goed."

Het zit duidelijk goed bij Vanloo en de Belgian Cats. Maandag beginnen ze aan hun olympisch avontuur tegen Duitsland.