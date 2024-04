Toon Aerts proeft weer smaak van zege in Gravel Fondo Limburg

Veldrijder Toon Aerts heeft vanochtend de Gravel Fondo Limburg gewonnen, een wedstrijd in de Gravel World Series in Valkenburg in Nederland. Voor Aerts was het zijn eerste zege sinds hij 2 jaar geschorst werd voor een positieve dopingcontrole.

Toon Aerts schreeuwde 2 jaar zijn onschuld uit en sprak van contaminatie, maar kon zijn straf voor het verboden letrozole in zijn lichaam niet ontlopen.



Sinds half februari mocht hij zich weer crosser noemen. Op het einde van die maand liep hij een neusbreuk op in de Sluitingsprijs van Oostmalle.



De renner van Team Deschacht-Group Hens-Containers Maes is ondertussen weer helemaal fit en bewees dat in de Gravel Fondo Limburg.



Na een race van 105 kilometer doorheen Nederlands Limburg haalde hij het in een sprint met z'n tweeën van de Nederlander Piotr Havik. Met Adne Koster werd nog een noorderbuur derde.



Er eindigden verschillende oud-renners met naam in de top 15: Johnny Hoogerland werd 5e, Greg Van Avermaet 6e, Jan Bakelants 8e en Niki Terpstra 13e. De Nederlandse Tessa Neefjes won bij de vrouwen.



Aerts deed niet zomaar mee aan de gravelkoers vandaag. Hij probeert zich te kwalificeren voor het WK gravel in oktober in Leuven.