Oud-trainer André Villas-Boas (46) is door supporters verkozen tot nieuwe voorzitter van Porto

André Villas-Boas, ex-trainer van onder meer Porto, Chelsea en Tottenham, is verkozen tot nieuwe voorzitter van FC Porto. De Portugees haalde het in een stemming onder de supporters van huidig voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa (86), die er al 42 jaar op de troon zat.

Na bijna een halve eeuw heeft FC Porto een nieuwe voorzitter. Gisteren werd André Villas-Boas door de supporters van de Portugese club verkozen tot 2028.

Villas-Boas haalde het in de stemming met duidelijke cijfers van de huidige voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa, die er al 42 jaar het beleid bepaalde.

AVB kreeg 21.489 stemmen, zijn tegenhanger slechts 5.224. Zijn populariteit heeft Villas-Boas te danken aan zijn successen als coach.

De Portugees won met Porto in het seizoen 2010-2011 de treble in eigen land (titel, nationale beker en ligabeker) én de Europa League. Villas-Boas was ook nog coach bij Chelsea, Tottenham, Zenit Sint-Petersburg en Marseille. Bij die laatste club beëindigde hij in 2021 zijn carrière als trainer.

Villas-Boas maakte in zijn campagne ook nog enkele beloftes aan de Porto-fans. Zo wil hij oud-doelman Andoni Zubizareta aanstellen als sportief directeur. De twee werkten al samen in Marseille. Ook Jorge Costa (ex-Standard) zou een functie krijgen.

Die andere ex-Standard-speler, Sergio Conceicao, kreeg afgelopen week nog een nieuw contract als trainer van Porto van de oude voorzitter. Voorlopig staat nog geen vervanger voor hem klaar volgens AVB, al rijst natuurlijk de vraag of hij op lange termijn wel verder wil met Conceicao.