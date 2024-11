FIFA geeft WK-dossier Saudi-Arabië goeie punten: "Middelmatig risico voor mensenrechten"

Het staat in de sterren geschreven dat Saudi-Arabië in 2034 het WK voetbal mag organiseren, zeker na het lovende rapport dat Wereldvoetbalbond FIFA heeft opgesteld over de Saudische kandidatuur.

Op 11 december beslist de FIFA wie de organisatie van het WK voetbal in 2034 krijgt. Aangezien Saudi-Arabië als enige land een dossier heeft ingediend, lijkt de zaak nu al beklonken. Maar een vernietigend rapport had daar nog verandering in kunnen brengen.

Dat vernietigende rapport kwam er niet. Integendeel, de FIFA spaart de loftrompet voor de Saudische kandidatuur niet in een evaluatie van maar liefst 110 pagina's.

Saudi-Arabië heeft beloofd om 15 nieuwe stadions te bouwen en een dozijn nieuwe hotels, een project dat de FIFA de stempel "middelmatig risico" meegeeft.

Ook de maand waarin het WK met 48 teams gespeeld zal worden, is nog een heikel punt. Het WK in Qatar werd in de koudere wintermaanden gespeeld, maar daar kwam toen heel wat kritiek op, omdat het ervoor zorgde dat de hele voetbalkalender werd omgegooid.