Atletiekcommentator David Naert: "Zeer logisch dat Nafi Thiam dit jaar past voor het indoorseizoen"

Vorig jaar zakte Nafi Thiam nog vanuit haar verblijfplaats in Zuid-Afrika af naar Europa om deel te nemen aan het EK indoor. Met succes, want het leverde haar een gouden medaille op. Dat Thiam dit keer past voor het indoorseizoen verbaast David Naert niet.

"Het verschil met vorig jaar is dat ze toen al geplaatst was voor het WK in de zomer", schetst David Naert. "Nu is ze wel verplicht om in de aanloop naar de Olympische Spelen nog een zevenkamp af te werken. Is het dan nog de moeite om ook nog dat EK indoor erbij te nemen?"

Naert benadrukt dat Thiam terugkomt uit een blessure die haar vorige zomer het WK kostte. "We hebben daar niet veel informatie over. Het lijkt goed te gaan, maar het was wel een achillespeesblessure. Die kan heel hardnekkig zijn."

"In een jaar waarin je een historische kans krijgt om voor de 3e keer op rij olympisch kampioen te worden, lijkt het me dus zeer logisch om alles te organiseren in functie van de Olympische Spelen."

