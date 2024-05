PSG-verdediger Lucas Hernandez loopt kruisbandblessure op en moet kruis maken over EK

PSG-verdediger Lucas Hernandez heeft woensdag in de halve finale van de Champions League tegen Dortmund een zware kruisbandblessure opgelopen. De Fransman zal een halfjaar buiten strijd zijn en moet ook een kruis maken over zijn deelname aan het EK komende zomer.

Lucas Hernandez blesseerde zich bij de goal van Niclas Füllkrug voor Dortmund. De wereldkampioen van 2018 keerde nog even terug op het veld, maar werd snel daarna vervangen door de Braziliaan Lucas Beraldo.

De Fransman onderging donderdag een MRI-scan. Die bracht een scheur in de kruisband van zijn linkerknie aan het licht. Hernandez zal de komende dagen geopereerd worden.

De verdediger is wellicht minstens een halfjaar buiten strijd en mist zo het komende EK in Duitsland. Voor Franse bondscoach Didier Deschamps is dat een stevige domper. Hernandez is een basispion bij Les Bleus.

Voor de 28-jarige Hernandez is de blessure een nieuwe klap. Anderhalf jaar geleden liep de verdediger tijdens de openingsmatch van Frankrijk op het WK in Qatar ook al een gescheurde kruisband op, destijds in de rechterknie.