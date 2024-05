Dortmund verrast PSG en trekt met kleine bonus naar return, beide ploegen vloeken na enorme missers

Terzic: "We willen met bonus naar Parijs"

Dortmund-coach Edin Terzic stak zijn ambities dinsdag niet weg op de persbabbel in aanloop naar de Europese clash met PSG. "We hopen met een kleine bonus richting Parijs te mogen trekken", aldus Terzic. "Maar het zal 180 minuten knokken worden."



Beide teams kennen elkaar goed, want in de groepsfase kwamen ze al tegen elkaar uit. Het resultaat was een vier op zes voor de Parijzenaars. "Vooral met die wedstrijd in Frankrijk waren we niet tevreden. Toen konden we amper kansen afdwingen. Dat was in de tweede wedstrijd, hier bij ons thuis in Dortmund, wel even anders."



"PSG verkeert momenteel in bloedvorm", liet Terzic zijn licht schijnen op de tegenstander. "In 2024 verloren ze nog maar één keer. Dit team is dan ook gebouwd met als doel de Champions League te winnen. Maar dat neemt niet weg dat wij een kans hebben en we zullen die proberen te grijpen. We zijn minder ervaren, maar misschien wel hongeriger dan de tegenstander. Dat moeten we in ons voordeel proberen uit te spelen."