Ultraloper Karel Sabbe blikt terug op grand cru-jaar: "Vroeger was ik de zot, nu het gezicht van de sport"

Geen Belg heeft meer kilometers gevreten dan Karel Sabbe in 2023. De ultraloper hield ons land in spanning met zijn race tegen de klok in de Barkley Marathons. Niet veel later zou hij ook nog eens de recordtijd verpulveren op de 4.280 kilometer lange Pacific Crest Trail. "Het doet me enorm deugd dat het leefde in België", blikt de tandarts terug.

Nooit een "moet" te horen uit de mond van Karel Sabbe. De ultraloper volgt zijn gevoel wanneer hij zijn doelen opstelt. "Ik streef gewoon vrijheid en mijn passie na", haalt hij zijn schouders op.

En het afgelopen jaar gebeurde dat in de spotlight.

"Bij mijn eerste twee pogingen was de Barkley Marathons nog niet zo bekend. Dit keer was het bijna live te volgen op Sporza. Mensen zijn wakker gebleven om toch maar die verlossende tweet te kunnen lezen om 2 uur 's nachts. Het doet me enorm deugd dat het geleefd heeft."

Ook zijn veranderde status brengt Sabbe vreugde. "Vroeger was ik consistent de zot die aan ultralopen deed. Nu gaan meer en meer sporters mee met het verhaal. Het komt beter aan bod, dat vind ik ook wel leuk."

"Het is fijn dat ik de sport een gezicht heb kunnen geven. Ik krijg bijvoorbeeld postkaarten in mijn tandartspraktijk met boodschappen over hoe inspirerend mensen mijn prestaties vinden. Dat doet me wel iets."