Zelfs bosbrand houdt hem niet tegen: Karel Sabbe op weg om record op Pacific Crest Trail te verpulveren

Vijf maanden geleden voltooide Karel Sabbe nog maar de Barkley Marathons, een van de zwaarste ultralopen ter wereld. De tandarts uit Anzegem was nog maar de 17e loper in 37 jaar die de finish bereikte.

Even rust nemen, denk je dan. Maar dat staat niet in Sabbes woordenboek. Ruim een maand geleden begon de ultraloper aan een nieuw huzarenstukje: het record breken op de Pacific Crest Trail, een wandelpad langs de westkust van de Verenigde Staten.

Hij is niet aan zijn proefstuk toe: in 2016 deed Sabbe 52 dagen over het traject van 4.280 kilometer van de grens met Mexico tot de grens met Canada, goed voor een wereldrecord. Twee jaar geleden snoepte iemand zijn record evenwel af door één dag sneller te lopen, en dan kan Sabbe de benen niet stil houden.

Na 41 dagen lopen lijkt Sabbe nu goed op weg om opnieuw een stevige hap van het record (51 dagen, 16 uur en 55 minuten) te doen. Hij heeft al 3.828 kilometer afgelegd en lijkt niet van plan om stil te vallen. "Time to push the pedal to the metal", schrijft hij op Instagram.

Toch is er nog één obstakel: de bosbranden in het noorden van Washington. Daardoor is een deel van de Pacific Crest Trail afgesloten en moet Sabbe een omweg van ruim 110 kilometer nemen, ruim een dag extra lopen.

Toch wordt verwacht dat Sabbe - die bijna 100 kilometer per dag afwerkt - donderdag of vrijdag de eindstreep bereikt en dus ruim onder de 50 dagen duikt. "Ik voel me moe, maar sterk", vertelt Sabbe. "We blijven gaan. Canada komt dichter en dichter."

Wordt er nog een kandidaat gezocht voor Sportman van het Jaar?