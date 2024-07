Caleb Ewan laat zijn motor na 5 maanden nog eens brullen in de Ronde van Castilië en Leon

Caleb Ewan (Team Jayco AlUla) heeft de Ronde van Castilië en Leon op zijn naam gezet. Die Spaanse koers was dit jaar voor het eerst in enkele jaren weer een eendagskoers in plaats van een tweedaagse. In de sprint hield Ewan Davide Cimolai en landgenoot Jenthe Biermans af. Voor de Australiër is het zijn eerste zege sinds begin februari.

Voor het eerst in 5 maanden heeft Caleb Ewan zijn snelle benen nog eens laten zien. Onder de Spaanse zon knalde de Australiër naar winst in de Ronde van Castilië en Leon.

Die race was dit jaar (net als in 2021) ingekort van een twee- of driedaagse naar een eendagswedstrijd. Maar het heuvelachtige parcours, met 5 beklimmingen onderweg, lokte toch enkele mooie namen naar de start in Valladolid.

Vier Spanjaarden, een Fransman en een Portugees trokken al vroeg op pad, maar zouden nooit een rol van betekenis spelen. Op 15 kilometer van de streep werd Carlos Garcia Pierna als laatste vluchter gegrepen.

Daarna trok het pak in een rotvaart naar de streep in La Cisterniga. Jayco - AlUla rolde de rode loper uit voor Caleb Ewan, die bedankte en maakte het fraai af. De Italiaan Davide Cimolai werd tweede, onze landgenoot Jenthe Biermans mocht als derde mee op het podium.

De zege zal ongetwijfeld veel deugd doen voor de kleine Australiër. De laatste keer dat hij mocht vieren, dateerde al van 10 februari. Toen won hij de openingsrit in de Ronde van Oman. Een maand eerder was hij ook al de snelste in het Australische criteriumkampioenschap.