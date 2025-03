Ongenaakbare Magnus Cort maakt hattrick vol in Gran Camiño, Derek Gee is eindwinnaar

Magnus Cort heeft met grote overmacht zijn derde ritzege behaald in de Gran Camiño. De Deen van Uno-X was de beste in de sprint in de slotrit, niemand stond op de foto. De eindzege van Derek Gee kwam niet meer in gevaar.

De slotrit van de Gran Camiño had nog heel wat lekkers in petto. Met de Alto de Lampai moest er in de finale een stevige klim verteerd worden. Op weg naar Santiago de Compostella volgden er ook nog enkele gravelstroken.

Die stroken nodigden uit tot aanvallen, maar onder controle van Israel-Premier Tech en Uno-X, de teams van leider Derek Gee en dagfavoriet Magnus Cort, werden die prikjes geneutraliseerd.

Een nieuwe sprint kon dan ook niet ontlopen worden, en ondanks inspanningen van Team Polti, de ploeg van snelle man Giovanni Lonardi, werd het opnieuw een Deens feestje.

Magnus Cort werd netjes afgezet door ploegmaat Johannes Kulset en knalde autoritair weg op de hellende aankomststrook. De rest stond niet op de foto, nummer twee Carlos Canal strandde op meerdere fietslengten.

Cort maakt zo zijn hattrick vol in West-Spanje. De eindzege van leider Gee kwam niet meer in gevaar. De Canadees pakt zo zijn eerste eindwinst in een rittenkoers.