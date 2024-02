Caleb Ewan opent Ronde van Oman met zijn 1e zege voor nieuwe ploeg

In de eerste rit in de Ronde van Oman (2.Pro) heeft Caleb Ewan zijn eerste echte bloemen voor Team Jayco AlUla behaald. De Australiër, die na 5 seizoen Lotto-Dstny, hield in een massaspurt de Fransman Bryan Coquard en de Noor Alexander Kristoff achter zich. Amaury Capiot (op 6) en Dries De Pooter (op 7) waren de eerste Belgen.

Voor Ewan, die eind 2023 na vier jaar Lotto Soudal verliet, is het de eerste UCI-zege van het nog prille seizoen. Begin januari won hij wel al een criterium in eigen land.



Morgen leggen de renners 170,4 km af tussen Al Sifah en Qurayyat. De streep ligt na een klim van 2,7 km aan gemiddeld 6,7 procent. Onderweg gaat het ook omhoog, met in de eerste 40 km 2 gecategoriseerde beklimmingen.



De rittenkoers eindigt woensdag met de traditionele etappe met aankomst op de Green Mountain.



Vorig jaar ging de eindzege in de 12e editie van de Ronde van Oman naar de Amerikaan Matteo Jorgensen (Movistar), die nu voor Visma-Lease a Bike rijdt. Hij had in de eindstand 1 seconde voorsprong op Mauri Vansevenant (Soudal - Quick.Step).