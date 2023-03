Karel Sabbe loopt Barkley Marathons uit na ware thriller: Belg finisht 7 minuten voor deadline

clock 02:49 Yes! Karel Sabbe is binnen. 02 uur 49. Yes! Karel Sabbe is binnen

clock 02:49 Zou het waar zijn? Is Karel Sabbe in zicht? . 02 uur 49.

clock 02:41 02 uur 41. Nog 13 minuten op de klok. Gaat het toch niet mislopen voor onze tandarts uit Anzegem?

clock 02:32 Een wedstrijd volgen met Twitter is een ervaring die de meeste volgers niet te snel zullen vergeten. Wat een dag. . 02 uur 32.

clock 02:25 02 uur 25. Nog 30 minuten. Waar is Karel Sabbe?

clock 02:08 02 uur 08. For the next hour, the running world is united in rooting for Karel Sabbe. #BM100. Jason Myers.

clock 01:55 01 uur 55. #KarelSabbe was +/- 46 minutes after #JohnKelly at the watertower en finished 46 minutes after him loop 4. So he's on a split of 59:29 to end loop 5! That should be enough margin to finish! #GoGoGoGo #BM100 #LookingGood. Mario Franssen (op Twitter).

clock 01:49 01 uur 49. Mogen we Karel Sabbe over 40 minuten verwachten? . Als het gat tussen John Kelly en Karel Sabbe ongewijzigd bleef, dan zou dit willen zeggen dat onze landgenoot rond 2.40u binnenloopt. Tot die tijd is het nagelbijten.

clock 01:42 01 uur 42. Ook John Kelly is binnen. Niet 1, maar meteen 2 finishers. Iets minder dan 20 minuten na Aurélien Sanchez komt ook man van de streek John Kelly binnen. En nu is het wachten op Karel Sabbe.

clock 01:29 01 uur 29. Er is een winnaar! Aurélien Sanchez bereikt als eerste de finish. We hebben een eerste finisher van deze Barkley Marathons. Niet John Kelly of Karel Sabbe, maar wel de Fransman Aurélien Sanchez wint de race. Hij deed 58u23 over de 5 lussen van 32 kilometer. De laatste uren was het stil rond hem omdat hij tegen de klok in moest lopen. Sanchez is de 16e ultraloper in de geschiedenis van deze wedstrijd die het einde haalt. Het is al van 2017 geleden dat iemand de eindmeet haalde.

clock 00:55 Het zijn niet alleen de resterende kilometers die tellen, maar bovenal het aantal hoogtemeters: 18.000 in totaal. . 00 uur 55.

clock 00:45 00 uur 45. Drie Europese kwartfinaleplaatsen in het voetbal zijn natuurlijk niet slecht, maar wat Karel Sabbe op dit moment presteert in Tennessee is waanzin. Hij is er bijna #BM100. Xavier Taveirne.

clock 00:36 00 uur 36. En nu wachten... Even een round-up. Karel Sabbe had een achterstand van om en bij de 50 minuten op John Kelly bij het laatste tussenpunt. Bij een ongewijzigde verhouding zou - om de kansen van Sabbe gaaf te houden - John Kelly rond 2u Belgische tijd aan de finish moeten verschijnen. De klok stopt om 2u54. Dan is het voorbij. . En nu wachten... Even een round-up. Karel Sabbe had een achterstand van om en bij de 50 minuten op John Kelly bij het laatste tussenpunt. Bij een ongewijzigde verhouding zou - om de kansen van Sabbe gaaf te houden - John Kelly rond 2u Belgische tijd aan de finish moeten verschijnen. De klok stopt om 2u54. Dan is het voorbij.